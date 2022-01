Lutto nel napoletano, addio alla maestra Concetta: "Sempre sorridente e luminosa"

Lutto a Qualiano per la prematura scomparsa di Concetta D'Alterio. Concetta era molto conosciuta e amata, anche grazie al suo ruolo di insegnante presso l’Istituto IC Don Bosco-Verdi.

Proprio dalla scuola dove insegnava è arrivata la notizia della sua dipartita. "Tutta la comunità scolastica dell’I.C. 2 Don Bosco-Verdi partecipa con grande commozione alla perdita della maestra D’Alterio Concetta. Vicini al dolore della famiglia porgiamo le nostre più sentite condoglianze. Non ci sono parole per un dolore così immenso, noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscerti, viverti, apprezzare le tue qualità e la tua forza, vogliamo ricordarti, come ti abbiamo sempre vista, sorridente e luminosa. Rimarrai sempre nei nostri cuori".