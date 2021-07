Muore in ospedale poche ore dopo aver dato alla luce il suo primo figlio

Clara Pinto aveva da poco partorito il suo primo figlio, Mattia Gennaro, nell'ospedale di Nola, con un taglio cesareo. Sembrava tutto andato per il meglio, la neomamma, residente a Poggiomarino, sembrava serena e in buone condizioni di salute, quando ha cominciato ad accusare un malore per perdere poi nelle ore successive tragicamente la vita.

Sul caso è stata aperta un'indagine. Sgomento tra i familiari.

"Clara Pinto non ho parole per quello che è successo … sono confuso .. ricorderò per sempre tutti i bei momenti trascorsi a scuola , nel treno , le risate … e tanto altro … ora vola in alto, lontano da questo mondo crudele e che dio dia tanta tanta forza alla tua famiglia e all anima innocente che hai messo al mondo … sei sempre stata coraggiosa e temeraria, e lo hai dimostrato ancora una volta .. buon viaggio clare’ , salutami il FIX", scrive un amico su Facebook per ricordarla.