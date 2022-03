Lacrime e dolore per la morte di Christina: uccisa da un brutto male a 47 anni

Lutto a Quarto per la morte di Christina Buono. La 47enne, molto amata e conosciuta in città, è stata uccisa da un brutto male contro il quale combatteva da tempo. L'ultimo saluto, con l'intera comunità cittadina che si è stretta ai familiari, gli è stato tributato nella Chiesa di San castrese.

Tanti i messaggi in suo ricordo. Sui social, ad esempio, c'è chi scrive: "“Che brutta notizia che ho avuto… ero convinto che quel mostro se n’era andato definitivamente, porterò per sempre nel mio cuore quel tuo sorriso e quella tua bontà che avevi nell’anima. Riposa in pace mia cara Christina Buono“. O ancora: “Una donna di un’eleganza esteriore ma soprattutto interiore. Un animo puro, trasparente di una dolcezza infinita. Fortunata di averti conosciuta. Balla tra gli angeli Cri“.