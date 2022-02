Lutto per la morte di Caterina, aveva solo 44 anni: lascia il marito e due figli

Ancora un grave lutto a Giugliano che piange Caterina Mallardo. Caterina, 44 anni, è venuta a mancare improvvisamente gettando nello sconforto amici e parenti. A portarla via sarebbe stata una commozione cerebrale che l'ha colpita mentre era in casa. Sul posto è giunta anche una squadra del 118 che non ha potuto fare altro che costatarne il decesso.

Caterina lascia il marito Paolo e due figli. L'ultimo saluto avverrà oggi alle 16 e 30 presso la Chiesa di San Giovanni Evangelista di Giugliano. Tanti i messaggi in ricordo della giovane mamma. "Hai sconvolto tutti... Non si può morire così all improvviso che la terra ti sia lieve Caterina Mallardo veglia sui tuoi figli", ha scritto Mary.