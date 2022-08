Tragedia in vacanza, muore improvvisamente Carolina: aveva 29enne

A Santa Maria del Cedro nella frazione di Marcellina, è morta a soli 29 anni Carolina Viola. La giovane, originaria di Carbonara di Nola, era in vacanza con la sua famiglia nela località turistica calabrese".

"Alcuni giorni fa a Santa Maria del Cedro nella frazione di Marcellina, é improvvisamente venuta a mancare una giovane ragazza di soli 29 anni. Carolina Viola era originaria di Carbonara di Nola nel napoletano e si trovava in vacanza con la sua famiglia. Una evento molto triste, così come tanti altri purtroppo avvenuti in questi mesi nel nostro territori e per i quali abbiamo manifestato la nostra vicinanza. Desideriamo farlo anche questa volta, sottolineando il suo impegno associativo, Carolina infatti faceva parte dell'Azione Cattolica Italiana del suo comune. Indipendentemente dal tipo di Associazione alla quale si aderisce, vorremmo sofferemarci sull'importanza della vita associativa. Ciò che davvero conta é che se l'associazionismo si vive nella sua autenticità esso diventa un modo concreto per maturare ma soprattutto per donarsi. E qui viene il bello, perché é proprio quando ci si impegna per gli altri o per la comunità che in realtà si riceve. Nel messaggio di inviato dalla Presidenza Nazionale dell'AC si leggono proprio dei riferimenti a "passione [..], impegno [..] e maturità [..] nella vita associativa in cui ha profuso energie e la fede una giovane del nostro tempo". Ai familiari, agli amici ed a tutta la comunità di Carbonara di Nola giunga la vicinanza delle nostre Associazioni, che condividono con voi questo grande dolore", è il post di cordoglio dell'Unione delle Associazioni della Riviera dei Cedri e del Pollino.