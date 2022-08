Addio a Carmen Scivittaro: Teresa di "Un posto al sole"

Lutto nel cast di "Un posto al sole" per la morte di Carmen Scivittaro. L'attrice, che interpretava l'amata Teresa, è scomparsa a 77 anni. Scivittaro ha vestito i panni di Teresa Diacono dal 1998 al 2018, quando si ritirò dalle scene per problemi familiari.

"Una grande artista"

Ad annunciare la sua scomparsa sono stati due colleghi della nota soap: Walter Melchionda (Luigi Cotugno) e Alberto Rossi (Michele Saviani). Melchionda su Facebook ha scritto: "Cara Teresa Riposa In Pace. Un dispiacere enorme". Alberto Rossi, invece, in diverse stories si è mostrato in lacrime. Queste alcune delle sue parole: "Una notizia che non avremmo mai voluto avere. Carmen non era con noi da parecchio per motivi di salute. Non voleva che la contattassimo. Venticinque anni insieme. Era una grande artista, professionista".