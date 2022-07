Lutto all'ospedale CTO: è morta la dottoressa Talente

Lutto al CTO per la prematura scomparsa della coordinatrice del pronto soccorso, Carmela Talente. A dare l'annunciop della sua morte è Nessuno Tocchi Ippocrate: "Ci giunge la tristissima notizia che ieri sera ci ha lasciato Carmela Talente , coordinatrice del Pronto Soccorso dell’Ospedale CTO di Napoli. Una professionista famosa per la sua abnegazione e la sua passione per le emergenze! “Hai lottato con un mostro più grande di te ed alla fine…ha vinto lui…..Che la terra ti sia lieve cara Caposala…… voluta bene da tutti!” R.I.P.".