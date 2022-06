Lutto nel quartiere, addio a "zia" Carmela: "Non ti abbiamo potuto tenere la mano"

Lutto a San Pietro a Patierno per la morte di "zia" Carmela, così come tutti la chiamavano. Una donna di sani valori, sempre disponibili con tutti e molto religiosa. La notizia della sua scomparsa ha gettato nel dolore l'intero quartiere che in queste ore si stringe alla famiglia.

Tanti i messaggi per lei, anche sui social. "Ciao zia tu ci hai tenuto in braccio appena nati ma noi non ti abbiamo potuto tenere la mano quando te ne sei andata. Ciao zia adesso stai con le tue sorelle", scrive Anna. O, ancora, c'è il messaggio di Alessandro che ricorda il suo grande impegno in parrocchia, dove per anni è stata catechista: ""Ciao signorina Carmela, mi insegnasti il Tantum Ergo Sacramentum, un Bellissimo Inno a Gesù Sacramento, ti ricorderò sempre con Preghiere ed Affetto... Grz?mi spiace tantissimo... R.i.P abbracciami forte forte Mammamja".