Lutto in città: addio a Carmela "'a samurchiara"

Lutto a Melito per la morte di un volto storico della città. L'intera comunità, infatti, piange Carmela Ruisso, per tutti a' Samurchiara. La signora Carmela viene ricordata, in queste ore, con tanto affetto. Sono tanti i messaggi per lei, anche sui social

La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dalla pagina social Melito Futura: "“Melito Futura” partecipa al dolore dei familiari per la prematura scomparsa di Carmela Russo detta “a’ samurchiara”, donna simbolo delle più autentiche e genuine tradizioni melitesi".