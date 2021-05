E' morta Carla Fracci, l'etoile festeggiò gli 80 anni con due serate speciali al San Carlo

"Un omaggio doveroso per ciò che Carla Fracci rappresenta in Italia e nel mondo", spiegò la sovrintendente del San Carlo

Si è spenta Carla Fracci, l'etoile milanese aveva 85 anni. La notizia ha scosso tutta l'Italia e non solo. La grande ballerina, deceduta per una malattia (negli ultimi giorni le sue condizioni si erano particolarmente aggravate), era conosciuta in tutto il mondo per aver calcato i palcoscenici internazionali più prestigiosi.

La festa per gli 80 anni a Napoli

Il legame di Carla Fracci con Napoli è sempre stato molto forte. Negli anni ottanta diresse il corpo di ballo del San Carlo. In occasione dei festeggiamenti per i suoi 80 anni, nel 2016, furono anche organizzate a Napoli, proprio al San Carlo, per Carla Fracci due splendide serate intitolate "La musa della danza" e "Auguri Carla!".

"Un omaggio doveroso per ciò che Carla Fracci rappresenta in Italia e nel mondo", spiegò la sovrintendente del San Carlo dell'epoca Rosanna Purchia.

Il dolore sel sindaco di Sorrento

"Con grande dolore apprendiamo la notizia della scomparsa di una delle étoile più note in tutto mondo, Carla Fracci. Ambasciatrice della danza, è stata più volte protagonista, a Sorrento, di grandi eventi ed importanti appuntamenti. Insignita, tra l'altro, del Premio Caruso, ha conservato negli anni un rapporto speciale con la nostra città, anche grazie alla lunga ed intensa amicizia con la giornalista e scrittrice sorrentina Giuliana Gargiulo, autrice di un libro intervista a questa artista unica, per talento ed umanità. Una stella che continuerà a brillare nel ricordo di tutti". E' quanto dichiara il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola.

