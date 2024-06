Brasiliana precipita da un'altezza di sette metri: muore in ospedale

Ieri sera, alle 21.00 circa, a Quadrelle, in località Fusaro ad Avellino, personale del 118, su segnalazione di un privato cittadino, ha soccorso una 35 enne di origini brasiliane rinvenuta in strada, riversa a terra in stato di incoscienza, verosimilmente dopo essere precipitata da un muro alto circa 7 metri.

La donna trasportata, in codice rosso, all'ospedale civile di Nola, è deceduta. Un primo esame esterno, condotto dal medico legale, ha evidenziato lesioni traumatiche compatibili con una caduta accidentale, senza rilevare ulteriori segni di violenza. Accertamenti in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano che procedono in stretta sinergia con il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino.

