Dramma al Santobono: la piccola Chiara muore a 12 anni

Dramma al Santobono di Napoli dove si è spenta una piccola paziente. Chiara, 12 anni, era di Mondragone ed era stata ricoverata, come riporta CasertaNews, prima alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno e poi trasferita presso il nosocomio partenopeo dopo un’emorragia cerebrale che le aveva provocato un arresto cardiaco. Sono state ore di lunga attesa fino alla tragica notizia: martedì sera il cuore della piccola Chiara si è fermato.

“La nostra comunità si è svegliata con un senso di mestizia e profonda tristezza per la morte della piccola Chiara” ha commentato il sindaco di Mondragone Francesco Lavagna. “Sono sconvolto come uomo e come padre, ancor prima che come sindaco, affranto per la perdita di una sua piccola concittadina. Mi stringo attorno alla famiglia lacerata dal dolore, la vita non prepara a tutto questo e sopravvivere ad un figlio sembra quasi contro natura. Ai familiari tutti provo a far sentire il mio abbraccio e la vicinanza mia e sono certo anche dell’intera comunità. Riposa in Pace piccolo angelo”.