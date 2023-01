Dramma al Santobono, muore una bimba di tre anni: sequestrata la cartella clinica

Tragedia al Santobono per la morte di Elena Cella, bambina napoletana di 3 anni e mezzo, avvenuta nel pomeriggio di ieri. Sul decesso è stata aperta un'inchiesta da parte della Procura di Napoli.

Il calvario per Enrica, come spiega Il Mattino, è iniziato nella notte tra domenica e lunedì, quando la piccola ha cominciato ad accusare dei forti dolori alla pancia. Ricoverata al Santobono, è stata poi trasferita al reparto di Diabetologia del Policlinico Vanvitelli. In seguito a tre arresti cardiaci è stata riportata al Santobono per tentare l'ennesima rianimazione, ma invano. Elena, che non aveva patologie pregresse, è spirata in ospedale.

I familiari hanno presentato una denuncia contro ignoti ai carabinieri, che hanno sequestrato le cartelle cliniche della bambina. Disposta l'autopsia per fare luce sulle cause del decesso.