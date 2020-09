Trovata morta in casa: addio ad avvocatessa di Giugliano

Il suo corpo è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Non si conoscono ancora le cause del decesso della giovane avvocatessa Carla, trovata morta nel corso della giornata di ieri a Giugliano. La donna è stata trovata morta nella sua abitazione in un parco a Licola. Mistero sulle cause del decesso. La professionista lascia un bambino di sette anni.

La donna era molto conosciuta nel suo ambiente e sono tanti i messaggi di condoglianze arrivati sui social in queste ore. Nelle prossime ore si proverà a stabilire l'origine del malore che ne ha stroncato la giovane vita.