Ausilia uccisa da un tir mentre va al lavoro: folla commossa ai funerali

Si sono svolti oggi a Moiano, in provincia di Benevento, i funerali di Ausilia Apuzzo, investita da un tir a Sant'Agnello mentre stava andando al lavoro . Ad una settimana dall'incidente, amici e parenti si sono ritrovati nella chiesa di San Renato Vescovo per tributare l'ultimo saluto alla 58enne. A seguito della tragedia la Procura ha aperto un fascicolo a carico dell'autista del mezzo pesanto, indagato per omicidio stradale. La chiesa, intanto, era gremita e tutti hanno voluto stringersi in un simbolico e commosso abbraccio, nel ricordo di una donna che tanto bene ha fatto.

Travolta mentre andava a lavoro

La 58enne che risiedeva a Vico Equenbse si trovava - lo scorso 23 maggio - su Corso Italia, nel vicino comune di Sant'Agnello, nei pressi della Chiesa dei Santi Prisco e Agnello, quando è stata travolta da un tir. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, ma l'impatto è stato tremendo. Il tir, alla cui guida c'era un 31enne avellinese, ha travolto la povera Ausilia, uccidendola sul colpo. Sul posto sono giunti i Carabinieri, la Polizia Locale e il 118 che, però, non ha potuto fare altro che costatarne il decesso. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine che hanno interdetto per diverse ore la zona, in attesa del magistrato.

"Un altro angelo volato in cielo troppo presto"

La notizia della morte di Ausilia raggiunse in poco tempo la sua cittadina. Sono tanti i messaggi per lei. Annamaria, ad esempio, scrive: "Ausilia Apuzzo ..un altro angelo volato in cielo troppo presto e in un modo assurdo ..". O, ancora, c'è il messaggio di Sara: "Cara Ausilia... Oggi mi ha fatta fare una cosa che non volevo mai aver dovuto fare. Dire a mamma l'accaduto... so quanto lei tiene a te, non vi vedevate spesso ma il legame era solido, ne avete passate tante insieme... ho dovuto trovare il modo anche se in questi casi purtroppo non c'è... E l'ho vista impietrirsi, ed esplodere dentro, le abbiamo dato un duro colpo... Un bacio nel vento ovunque tu stia andando..spero in un posto migliore di qui. Ti vogliamo bene unica Ausilia Apuzzo .".