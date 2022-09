Addio a "Lady" Corcione: moglie dell'ex presidente del Napoli

Lutto per la morte di Aurora Sandoval Corcione, moglie dell'ex presidente del Napoli Antonio Corcione, venuta a mancare a 90 anni. Il suo fu un ruolo importante nel passaggio della società a Corrado Ferlaino. Corcione faceva parte della società ai tempi di Achille Lauro. Dopo la sua morte, la sua giovane moglie - così come gli altri soci - cedettero le quote proprio a Ferlaino dopo i problemi finanziari del '69.

L'annuncio della morte di "lady" Corcione è stato dato dalla figlia Raffaella. Questo il suo messaggio: "Questa mattina all’alba si è spenta nostra madre. Amore della mia vita ti voglio ricordare così come in questa foto di 10 anni fa quando avevi 80 anni! Eravamo a Disneyland di LosAngeles, sempre simpatica ironica vanitosa intelligente buona generosa paziente coraggiosa determinata forte positiva e colma di un amore incondizionato per tutti e per la vita stessa! Sei stata una grande mamma una straordinaria nonna una ineguagliabile figlia e sorella una tenera zia una grande amica ! Onesta leale diretta , che grande onore essere tua figlia! Riposa finalmente in pace tra le braccia di papà e insieme nel cuore di Dio! Per sempre tua".