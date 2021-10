Donna muore nel suo appartamento in fiamme, tragedia in via Fontana | VIDEO

Il rogo è scoppiato all'alba di oggi al quinto piano del civico 150. Indagini in corso per risalire all'origine delle fiamme

La tragedia è avvenuta all'alba di oggi, in via Domenico Fontana, nella zona collinare della città.

Assunta Vivard, di 83 anni, ha perso la vita uccisa dalle fiamme divampate nel suo appartamento, al quinto piano del civico 150.

Ad intervenire i vigili del fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme rapidamente ma quando era già evidente che la donna fosse morta. Una volta entrati nell'abitazione ne hanno trovato il corpo senza vita. Assunta Vivard pare vivesse sola, e comunque era l'unica persona nell'appartamento al momento dell'incendio.

Sul posto sono arrivati il magistrato di turno della Procura di Napoli e i carabinieri della Compagnia Vomero per le indagini e i rilievi. Sono in corso accertamenti dei carabinieri per stabilire le cause del rogo.