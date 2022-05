Quartiere in lutto per la morte di Assunta 'a bionda: "Emblema dell'intero rione"

Lutto a Materdei, nel quartiere Avvocata, per la morte della signora Assunta. Considerata uno dei volti simbolo dell'intero rione, la signora Assunta era da tutti conosciuta come "a' bionda". Tanti i messaggi per la sua scomparsa, molti di questi comparsi sul gruppo social "Sei di Materdei se...".

L'ultimo saluto alla signora Assunta è stato celebrato questa mattina presso la parrocchia di Materdei. Tra i tanti messaggi c'è quello di Salvatore, che scrive: "Un emblema del nostro rione, un pezzo importante del nostro quartiere . Donna sempre disponibile nel donarsi per gli altri. Ciao Assunta".