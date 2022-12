Lutto all'università: addio alla professoressa Arianna Sacerdoti

Lutto a Napoli per la prematura scomparsa della professoressa Arianna Sacerdoti. La docente, 43 anni, insegnava presso il dipartimento di Lettere dell'Università Vanvitelli. La Sacerdoti era nota anche per la sua attività di scrittrice e per le sue poesie.

In queste ore parenti, studenti e amici la piangono. Sono tanti i messaggi per lei anche sui social. Ciro, ad esempio, scrivo: "Arianna, sto cercando da stamattina le parole con cui ricordarti. Scusami se a volte non capivo che mi volevi bene. Alcuni mesi fa sono venuto da Guida alla presentazione del tuo libro ed è bastato guardarci. Sono contento di essere venuto quel giorno, di aver parlato con te. Che tu eri contenta. Poi ci sono tanti ricordi".