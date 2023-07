Cuoca colpita da un malore fatale mentre lavora: lacrime e dolore per Antonella

Lutto a Casoria per l'improvisa e prematura scomparsa di Antonella Caponetto. La 50enne lunedì scorso ha accusato un malore mentre stava lavorando come cuoca in un bar a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Immediati sono scattati i soccorsi, ma i medici del 118 non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

La notizia si è subito diffusa in città e sul web. Tanti i messaggi per lei soiprattutto da Casoria dove è nata e cresciuta. La sua famiglia, infatti, è molto nota in città. Tra l'altro, Antonella era la sorella di don Carmine Caponetto, parroco della chiesa di San Giovanni Battista a Casavatore.

Proprio quest'ultimo ha voluto ringraziare tutti per la vicinanza: "Desidero, anche a nome della mia famiglia, rivolgere a tutti un pensiero di gratitudine per la preghiera, l'affetto, la vicinanza e la partecipazione al nostro grande dolore. "Chi crede, non è mai solo - non lo è nella vita e neanche nella morte" (Benedetto XVI). Il vostro affetto ha confermato questa verità. Grazie a tutti. Lunedì 31, offriremo la nostra preghiera di suffragio per Antonella, nella celebrazione eucaristica, delle ore 19.30, presso la parrocchia di San Giovanni Battista in Casavatore".

Antonella lascia il marito Antonio e tre figli. I funerali sono stati celebrati ieri nella chiesa di Anzano di Cappella Maggiore, dove risiedeva.