Addio a "Tina della merceria": "Va via un altro personaggio storico del Corso"

Lutto a Torre Annunziata per la morte di Annunziata Palumbo, per tutti "Tina della merceria". La signora Tina è venuta a mancare a Trieste, ma le sue ceneri giungeranno domani, venerdì 29 aprile, presso la Basilica di Maria SS. della Neve per l'ultimo abbraccio della comunità oplontina. La notizia della sua morte ha fatto subito il giro dei social grazie alla pagina "Torre Annunziata News".

"Un'altro personaggio storico del corso Vittorio Emanuele III di Torre Annunziata è venuta a mancare la signora Tina la merceria", si legge in un post. Tanti sono i messaggi che gli abitanti di Torre Annunziata. Angela, ad esempio, scrive: "Rip Sign Tina, Una Sign seria e gentile ,con un Marito accanto sempre pronto con una battuta ogni qual volta che entravo nella loro Merceria, Vi ricordo con tanto affetto ! Un abbraccio alla famiglia". O, ancora, c'è il messaggio di Enza: "Un pezzo di Torre,laboriosa e nobile,se ne va,rimane un ricordo indelebile di una donna discreta ma concreta,che con il suo lavoro ha avvicinato con affetto generazioni di Torresi".