Lutto in parrocchia per la morte di Anna: "Abbiamo perso tanto"

Lutto a Casoria per la morte di Anna Perrone. A piangerla è soprattutto la comunità parrocchiale di San Benedetto Abate che ha avuto il piacere di averla come "compagna di viaggio" per ben 50 anni.

Questo il messaggio pubblicato sulla pagina social della parrocchia e condiviso anche dal parroco don Pasquale Fioretti: "Sei stata un dono speciale per la nostra comunità che hai amato e servito per oltre 50 anni. Anche se il dolore per la tua perdita è grande, ma nella fede siamo certi che adesso stai contemplando il volto di Dio prima di noi... Arrivederci in paradiso Anna Perrone".