Anna uccisa da un brutto male, il marito: "Buon viaggio amore mio. Mi mancherai"

Lutto a Casoria per la morte di Anna Oesterle. Anna è stata uccisa da un brutto male, contro il quale combatteva da tempo. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dal marito Francesco: "Questo è il post che mai e poi avrei voluto pubblicare. Purtroppo mia Anna ha smesso di soffrire. Adesso è tra le braccia di Dio. Grazie a tutti gli amici che in questi giorni mi sono stati vicini. Buon viaggio amore mio. Riposa in pace. Un giorno ti raggiungerò. Mi mancherai".

"I funerali di mia moglie Anna saranno celebrati domani 11 febbraio ore 16,00, presso il santuario San Benedetto Abate, in via San Benedetto a Casoria NA", ha poi annunciato il marito che ha ricevuto decine di messaggi di vicinanza.