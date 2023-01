Anna muore improvvisamente a soli 14 anni: era una promessa del volley

Anna Maione, 14 anni, è morta stroncata da un improvviso malore. Fatale un aneurisma cerebrale che non le ha lasciato scampo. La giovane promessa della pallavolo risiedeva a Latina, ma la sua scomparsa sta colpendo anche Sant'Anastasia, luogo di origine della sua famiglia.

E' stato il papà con un post Facebook a diffondere la notizia della tragedia: "Da oggi, nelle braccia del Signore e tra gli angeli della pallavolo. C’è anche la nostra Annina! Piccola nostra sei e sarai il nostro orgoglio! Facci sognare mio piccolo centrale".

Solamente il 30 dicembre la famiglia Maione si era recata a Napoli per visitare le sue bellezze culturali, come ad esempio napoli Sotterranea ed Anna era in ottima forma, sorridente nelle foto. Sono tanti i messaggi di cordoglio pubblicati sui social. "Una Stella in mezzo agli Angeli", scrive Pianeta Volley Aprilia, la squadra in cui militava.