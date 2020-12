Addio alla prof amata dagli studenti: era stata ricoverata per Covid

Si è spenta a Caivano Anna Iovino. La donna, colpita dal Covid, aveva 59 anni. Nelle ultime settimane le sue condizioni di salute si erano aggravate. Insegnava all'Istituto Comprensivo Bruno Ciari di Caivano.

Tanti i messaggi di cordoglio per Anna, molto conosciuta a Caivano. Ecco il post del sindaco, parente peraltro dell'insegnante: "Ci avevano spiegato che colpiva solo gli anziani affetti da altre patologie, che ci aveva colto di sorpresa perché i nostri medici non lo conoscevano bene, non c'erano cure specifiche, non avevamo posti letto a sufficienza e con le attrezzature adeguate. Brescia e Bergamo con quelle morti accompagnate solo dalla solitudine degli autocarri militari dovevano essere ricordi lontani. E invece ci scopriamo ancora deboli, indifesi, sconfitti di fronte ad un nemico subdolo che penetra nei polmoni e li devasta togliendoti la possibilità di respirare. E sono ormai giovani, senza malattie o complicazioni...Non possiamo, non dobbiamo abbassare la guardia":