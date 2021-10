Lutto nel napoletano: addio alla storica dipendente comunale

Lutto a Bacoli per la morte di una storica dipendente comunale Anna Golia. Tanti i messaggi di cordoglio per la donna, tra questi anche quello del sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

"Ho appena appreso con commozione della morte di Anna Golia, storica dipendente comunale di Bacoli. Ne ho conosciuto le virtù, umane e professionali, prima da consigliere comunale. E poi da sindaco. Esempio di abnegazione, sacrificio per il bene pubblico. Modello di rettitudine e di sincera passione per il proprio lavoro.

Ha trainato il Municipio, anche in tempi di grandi difficoltà, insieme a validi colleghi, dall’Ufficio Segreteria. E, sebbene fosse in pensione da qualche mese, aveva deciso di continuare a servire il popolo di Bacoli. Facendolo, gratuitamente. Anche con qualche acciacco fisico. Oltre i propri doveri di ufficio. La ringrazio, a nome della comunità bacolese, per quanto fatto per il nostro paese.

Abbraccio la famiglia e mi stringo al loro dolore, insieme a tutta l’amministrazione ed ai dipendenti comunali. Siamo tutti afflitti, affranti. È un giorno di lutto profondo per la nostra città. Ti saluto, Anna. Grazie, per il tuo esempio. Riposa in pace".