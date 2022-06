Lutto per Nino D'Angelo, si è spenta Anna De Martino: era la sua più grande fan

Si è spenta una fan di Nino D'Angelo, e l'artista napoletano non ha trattenuto la sua commozione. Si tratta di Anna De Martino, di Pompei.

Questo il suo post, sui social, nella serata di oggi: "Anna era una di quelle fan che non mancava mai ad ogni mio evento. I suoi abbracci sinceri li terrò sempre con me dentro al cuore. Sono veramente Addolorato, non ci posso credere...Sono vicino a tutta la sua famiglia. Buon Viaggio Anna R.I.P".

“Dangeliana” vera, Anna De Martino lavorava per Yves Rocher Italia. Era ancora molto giovane, aveva 51 anni. Tutti sui social in queste ore la stanno ricordando come una bella persona, appassionatissima di musica e di Nino D'Angelo in particolare. La sua canzone preferita era Proviamo ancora: “Quando la canterai – ha scritto un amico a Nino D'Angelo – ricordati di lei”.