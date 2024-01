Lutto per la morte della storica commerciante: addio ad Anna "delle bombole"

C'è ancora tanta tristezza a Giugliano per la morte di una storica commerciante. L'intera comunità cittadina nei giorni scorsi, infatti, ha pianto la signora Anna Cecere. Insieme al marito Raffaele (conosciuto come 'o bumbularo) gestiva un negozio di bombole del gas. La notizia della sua morte, come detto, ha lasciato nel dolore tutta la cittadinanza che ben conosceva quell'esercizio commerciale di piazza San Nicola.

La signora Anna aveva 88 anni. I suoi funerali sono stati celebrati nella chiesa di San Nicola. La notizia ha fatto anche il giro dei social e in tanti hanno voluto esprimere il proprio dolore. Tanti anche i messaggi di cordoglio per la famiglia.