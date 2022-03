Napoli dice addio a Nanà: "l'ultima" comunista della città

Napoli piange Anna Brandi, storica componente del Partito Comunista. Nanà, così come tutti la conoscevano, si è spenta a 80 anni. Originaria di Secondigliano, Nanà era molto conosciuta per il suo impegno socialo, dentro e fuori ai partiti nei quali ha militato.

In queste ore la ricordano tutti con affetto. Tra questi c'è Graziella Pagano che scrive: "Apprendo con infinito dispiacere che Nanà, la mia e nostra adorata Compagna Nanà Brandi di Secondigliano, è volata in cielo. Per Noi per la grande comunità del PCI e per me personalmente è un grandissimo dolore. Nanà è stata una Donna straordinaria fiera comunista e presente in ogni battaglia, da quella per la Casa a quelle per i diritti civili. Emblema del miglior protagonismo femminile napoletano, parte integrante e rilevante di una comunità che si è smarrita in mille strade ma che resta nel cuore di ciascuno di Noi. Ciao Nanà grazie per le belle domeniche trascorse a casa tua, grazie per avermi sempre sostenuta per avermi insegnato il valore della lotta declinato al femminile. Sei volata lassù alla viglia dell’8 Marzo e ovunque sarai…saprai mantenere il pugno alzato Ciao compagna mia ciao".

Un messaggio in suo ricordo è stato diffuso anche da Antonio Marciano: "Ci sono volti che testimoniano la migliore storia della sinistra napoletana e delle sue straordinarie radici più popolari. Anni in cui la sinistra ha saputo ridare speranza e lustro a Napoli. Anna Brandi, per tutti Nanà, è una parte rilevante di quegli anni e di quella storia. Un caffè bevuto assieme è stato un bel tuffo nei ricordi e nelle emozioni".