Mondo dello spettacolo in lutto: addio ad Angela Pagano

Il mondo della spettacolo piange Angela Pagano, 87 anni. L'attrice napoletana ha recitato con Eduardo De Filippo dal 1958 fino al 1962. Il drammaturgo partenopeo L'ha guidata anche in diverse opere andate in onda in tv come "Ditegli sempre di sì", "Napoli milionaria" e "Filumena Marturano".

Angela Pagano ha recitato anche con Peppino De Filippo. Figia d'arte (il padre Guglielmo era un noto musicista), Angela Pagano viene ricordata in queste ore con tanti messaggi anche sui social. Nella sua famiglia di artisti c'era anche la sorella Marina, nota attrice e cantante morta nel 1990.