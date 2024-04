Tragedia al Cardarelli, infermiera muore durante il turno di lavoro

Angela Bocchetti, 64 anni, era una delle colonne portanti del Cardarelli. Nel reparto di Medicina interna 3 dove lavorava era una vera e propria istituzione e un punto di riferimento per colleghi e pazienti. Sembrava una giornata come un'altra quella di ieri per Angela, quando però, è stata colta da un malore improvviso nel turno pomeridiano.

Tempestivi ma vani i soccorsi per tentare di salvarle la vita, la 64enne vicinissima alla pensione è andata in arresto cardiaco e non c'è stato nulla da fare.

Tanti i messaggi di cordoglio in queste ore per i familiari dell'infermiera napoletana.