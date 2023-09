Lacrime e dolore per la morte di Alessia: aveva solo 22 anni

Lutto a San Pietro a Patierno per l'improvvisa e prematura scomparsa di Alessia Neboso. La notizia della morte della 22enne ha sconvolto l'intera comunità che, in queste ore, si stringe alla famiglia. Alessia era molto conosciuta nel quartiere e tutti la ricordano come una ragazza solare e sempre disponibile.

Tra i tanti messaggi per lei c'è quello di Annalisa: "Ti ho visto crescere a te e tuoi fratelli mi hai rimasta un vuoto piccola Eri solare, lavoratrice, bella …. Nn ci sono parole… Ci hai spiazzato e spezzato il cuore Splendi più che puoi lassù Dai tanta forza alla tua famiglia e al tuo amore".

O, ancora, c'è il messaggio di Gianluca: "Ehi piccola ti ho vista crescere eri l'ombra di tua sorella... vivevate in simbiosi non doveva andare così eri una ragazza oltre che bella molto umana solare unica e una piccola grande donna avevi un cuore grande vivevi solo per la tua famiglia e il tuo fidanzato non riesco a pensare che ora non ci sei più ora da lassù dai tanta forza alla tua famiglia so che per loro sarà difficile e impossibile da superare ma tu stagli vicino le mie più sentite condoglianze".