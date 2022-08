Si è spenta la professoressa Alessandra D'Alicandro: "Ti ricorderemo per la tua grazia"

La dirigente scolastica dell'Is Giovanni Falcone, la dott.ssa Rossella Tenore e tutta la comunità scolastica si stringono nel dolore per la prematura perdita della professoressa Alessandra D'Alicandro. "Ti ricorderemo sempre per la tua dolcezza e grazia oltre che grande professionalità. Cara Alessandra, che la terra ti sia lieve", scrivono in una nota sul decesso della docente di lingua francese.

Alessandra D’Alicandro, 62 anni si è improvvisamente spenta, colta da un probabile malore nella sua casa di via Napoli.

Tanti i post di cordoglio, ne riprendiamo uno, quello di Modesto Caruso: "Sei stata una persona buona e sensibile, provata oltremisura dalla vita. Lasci in noi un vuoto incolmabile, ma anche la gioia di averti conosciuto. Le lunghe chiacchierate che abbiamo fatto insieme mi hanno rivelato un animo nostalgico e romantico, legato agli innumerevoli ricordi familiari che hanno scandito la tua vita. Persone come te sono una perla rara e forse proprio per questo Gesù ti ha voluto con sé in Paradiso: per godere in eterno di questo tesoro così prezioso. Addio cara Alessandra, ci mancherai tanto! Saluta i nostri cari in Cielo".