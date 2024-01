Capodanno di sangue, c'è la prima vittima: è morta la donna colpita da un proiettile vagante

Non c'è l'ha fatta Concetta Russo, 45enne di Afragola, colpita nella notte da colpo d’arma da fuoco alla testa, mentre trascorreva il Capodanno in un appartamento di via Plebiscito 70.

La donna era stata trasferita nel pronto soccorso del Cardarelli dal personale del 118, ma ogni tentativo di tenerla in vita è risultato vano. E' deceduta in queste ore nel presidio ospedaliero più grande del Mezzogiorno.

Indagini in corso da parte dei carabinieri di Afragola e del nucleo investigativo di castello di Cisterna per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili dell'atto criminoso.

Ferita donna a Forcella

A Forcella una donna è stata raggiunta da un proiettile vagante mentre era affacciata al balcone del suo appartamento. La 47enne è stata ferita all'addome poco dopo la mezzanotte ed è stata trasportata in codice rosso al Vecchio Pellegrini.