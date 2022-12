Addio alla professoressa Adriana: "Ora sei in un posto migliore"

Lutto a Napoli per la morte di Adriana Limatola. Ex professoressa e mamma del giornalista Marco Perillo, la signora Adriana è venuta a mancare all'età di 68 anni. A portarla via all'affetto dei suoi cari una brutta malattia contro la quale combatteva da tempo.

Tanti i messaggi per lei comparsi anche sui social. Tra questi c'è quello del figlio Marco, che ha scritto: "Ciao Mamma, ci hai lasciati oggi per andare ad abitare in un posto migliore, dove non vi è sofferenza ma solo luce, pace e amore. Quello stesso amore che ci hai donato per anni e che non è mai venuto meno.

Ti abbiamo accompagnato e sostenuto durante il calvario degli ultimi mesi, combattendo contro il male incurabile con tutte le forze, ma sapevamo di essere sconfitti in partenza. Eppure, nel Signore, sappiamo che la tua esistenza non è affatto finita, che continuerai a vegliarci e ad amarci, e che un giorno ci ritroveremo. I tuoi figli Marco e Claudio".

I funerali si terranno domani, martedì 13 dicembre, alle ore 10,30 presso la parrocchia della Beata Vergine Immacolata in piazza Immacolata 13 al Vomero.