Intrappolati nella neve a Montevergine: paura per un gruppo di 10 persone

La Protezione Civile della Regione Campania ha portato in salvo, a supporto dei Vigili del fuoco, un gruppo di dieci persone rimaste intrappolate dalla neve a Montevergine. "Non rischiare, informati circa le condizioni del tempo prima di metterti in viaggio", precisa in una nota la Protezione Civile della Regione Campania.

Nel gruppo anche dei napoletani. Sotto accusa l'imprudenza in una giornata particolarmente nevosa a Montevergine.