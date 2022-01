Montefibre, 172 ex operai nel limbo: giovani per la pensione, vecchi per trovare lavoro

Sono in 172, e hanno non meno di 50 anni. Gli ex operai dello stabilimento Montefibre di Acerra si trovano in un limbo: non possono andare in pensione ma nel frattempo sono al di fuori del mercato del lavoro.

La cassa integrazione per loro scattò nel 2004. Erano 450 quando cominciò la dismissione dell’impianto chimico. Soltanto dopo undici anni la società dichiarò fallimento e i dipendenti - i 172 rimasti - finirono in lista mobilità con un'indennità mensile di 550 euro.

L’europarlamentare Andrea Cozzolino, insieme alla deputata Teresa Manzo e al vescovo di Acerra Antonio Di Donna, hanno fatto appello al ministro del Lavoro Andrea Orlando perché si occupi della vicenda.

Gli ex dipendenti lo scorso anno indirizzarono una lettera aperta alle istituzioni, dicendosi "sempre in attesa del rientro al lavoro promesso da tutti". Da allora (marzo 2021) così come dal 2015, nulla è cambiato per loro.