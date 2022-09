Montagna Spaccata illuminata, il sindaco: "E' uno splendore"/VIDEO

"La Montagna Spaccata illuminata è uno splendore! Grazie alla collaborazione tra privati, associazioni e amministrazioni di Pozzuoli e Quarto, abbiamo letteralmente riportato alla luce un sito archeologico importantissimo, opera di alta ingegneria rimasta al buio per troppi anni. Questa è la dimostrazione che, quando c’è la volontà comune, la collaborazione e l’impegno, si riesce, insieme, a superare gli ostacoli e si possono fare grandi cose. Ringraziamo i cittadini che hanno sopportato i disagi di questi giorni, ma siamo certi che il risultato sia un orgoglio per tutti i Puteolani e per tutti i Quartesi", scrivono in una nota i sindaci Luigi Manzoni e Antonio Sabino.