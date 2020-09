Monopattini in sharing, la prova di Napolitoday: "Semplice e veloce, ma occhio a costi e strade dissestate"

Veloce, facile da usare, molto costoso. Questa in sintesi la valutazione del nuovo servizio di monopattino in sharing inaugurato a Napoli dalla società Helbiz in collaborazione con il Comune. Napolitoday ha voluto testare la nuova modalità di trasporto cittadino, a partire dal funzionamento dell'app.

I mezzi vanno a velocità sostenuta, 20 km orari, e risultano molto comodi soprattutto in quei tratti non coperti dalla metropolitana. Due le criticità. L'assenza di pista ciclabile nel centro di Napoli rende la guida del mezzo difficoltosa in diversi punti. Si è costretti a guidare in mezzo alle automobili, mentre la maneggevolezza si riduce drasticamente percorrendo le strade dissestate o con sampietrini. Il rischio di caduta è dietro l'angolo.

L'altro tasto dolente è rappresentato dai costi. Per coprire 1,2 km, abbiamo speso 3,60 euro: 1 euro per lo sblocco e 20 cent al minuto. Una cifra considerevole, ma in linea con le tariffe di altre città italiane, che si abbassa se si sceglie la modalità abbonamento. Per la cronaca, nelle prime 24 ore sono state registrate 700 corse, nessun furto e nessun atto vandalico.