Vede un monopattino nel lago e lo recupera: "Pasquale è un cittadino meraviglioso"

"Lui è Pasquale. Ed è un cittadino meraviglioso. Ieri, ha visto un monopattino elettrico gettato nel lago Miseno. Non se ne è lavato le mani. Anzi. È sceso dalla pista ciclabile, si è bagnato le scarpe, ha preso il monopattino. E lo ha riportato in villa comunale. Un gesto semplice, ma non scontato. Altri avrebbero scattato qualche foto, commentandola sui social al grido “Facciamo schifo”. E se ne sarebbe andato. Pasquale, noto a noi tutti per essere uno dei migliori barbieri della città, invece ha fatto altro. Ci ha dimostrato che ognuno può fare la propria parte. Io sono orgoglioso di essere il sindaco di questo popolo così forte. Pasquale ci ha dimostrato che l’inciviltà si combatte con l’esempio virtuoso. Con l’azione. Ha liberato il fondale del lago Miseno da una nuova potenziale fonte di degrado. Quello stesso fondale che abbiamo ripulito solo qualche settimana fa. Ma c’è di più. Pasquale ha evitato che questo monopattino elettrico, che abbiamo messo al servizio dei cittadini, divenisse un rottame da buttare. Adesso potremmo rimetterlo nuovamente in funzione. E permettere a tante persone di muoversi agevolmente sul territorio. Insieme, battiamo gli incivili. Dobbiamo essere fieri di essere bacolesi. Perché per ogni incivile, esisterà un Pasquale. Insieme, siamo fortissimi. Con un popolo così, vinciamo ogni sfida. Un passo alla volta".

Scrive Josi Gerardo Della Ragione sulla nobile azione civica del suo concittadino a Bacoli.