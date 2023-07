Da oggi agenti della polizia municipale in monopattini

Potenziamento dei mezzi di controllo sul territorio per migliorarne la vivibilità: questa la motivazione alla base dell'adozione dei monopattini per gli agenti della polizia municipale di Pozzuoli. Al momento sono quattro i veicoli a due ruote che vanno ad arricchire l'equipaggio dei caschi bianchi. Saranno utilizzati sul lungomare, nel centro storico e nelle aree pedonali a tutela della sicurezza dei cittadini. "Gli agenti saranno così più veloci nel potersi spostare per servizi di prossimità e per presidiare.

Al momento saranno impiegati nelle zone dove la circolazione veicolare è interdetta al transito - afferma la comandante del Corpo, Silvia Mignone - In questo modo non soltanto potremo essere più celeri nell'espletare il lavoro o dare seguito ad eventuali segnalazioni, ma scegliamo di utilizzare anche una forma di trasporto sostenibile senza impatto per l'ambiente". Utilizzati nel modo corretto e funzionale, infatti, questi monopattini possono rappresentare un ottimo strumento di lavoro per l’agilità, la maneggevolezza, la praticità e -cosa più importante- l’impatto zero a livello di inquinamento. Il parco mezzi della polizia municipale ancora una volta apre così le sue porte al mondo green con l'arrivo dei monopattini dopo segway e biciclette.