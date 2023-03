Violenza in ospedale: paziente ha la diagnosi e lancia monitor contro un medico

Addirittura un monitor lanciato contro un medico. È accaduto al San Leonardo di Castellammare, nell'ennesimo episodio di violenze ai danni di personale ospedaliero.

A raccontare i fatti è la pagina social dell'associazione Nessuno tocchi Ippocrate.

"Altre notte movimentata per il Pronto Soccorso del San Leonardo di Castellammare - scrive Nessuno tocchi Ippocrate - intorno alle 2.00 un paziente si rivolge alle cure del personale sanitario per “dolori alle gambe” causati da “neuropatia diabetica”, una volta comunicata la diagnosi il paziente scaglia il monitor del computer presente nella sala visita verso il medico. Fortunatamente non lo colpisce ed il rapido intervento delle guardie giurate evita il peggio".