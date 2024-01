Il dramma di Monica: ex rinviato a giudizio dopo due anni di abusi

Rinviato a giudizio per maltrattamenti, lesioni gravi, violenza sessuale. E' quanto ha stabilito il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli Ivana Salvatore per A. L., un uomo che secondo la Procura partenopea avrebbe abusato dell'ex compagna per circa due anni mentre era incinta. Si andrà a processo, quindi, un processo nato dalla denuncia della vittima. Monica Amoroso, 33 anni, ha trovato il coraggio di denunciare. La prima seduta è fissata per il giorno 11 marzo.

Questa mattina, 30 gennaio 2024, dopo l'udienza, il suo volto era provato per aver incontrato nuovamente colui che lei individua come suo aguzzino. Non è riuscita a commentare il dibattimento, parlerà forse nei prossimi giorni. Al suo posto, è stato l'avvocato Procolo Ascolese a spiegare quanto accaduto: "Non c'è solo la parola di Monica. A corredo della sua denuncia di sono video, foto e chat che mostrano parte delle violenze che questa donna ha subito. L'impianto accusatorio è molto grave, tanto che l'imputato è sottoposto agli arresti domiciliari da tempo". A girare una parte dei video sarebbe stato lo stesso imputato mentre destinava alla vittima percosse, minacce e offese di ogni tipo. A settembre 2023, il giudice del riesame aveva rigettato il ricorso ai domiciliari dell'imputato perché riconosceva "gravi indizi di colpevolezza", oltre a definire le dichiarazioni di Monica "congrue, verosimili e credibili". Nella sentenza si parla anche di "...pericolosità sociale e capacità delinquenziale" dell'imputato.

Due anni di sevizie, questo ha denunciato Monica. Alcune subite mentre era incinta. Per trovare il coraggio si è appoggiata a una rete di amicizie che l'ha sostenuta in questo percorso. Anche questa mattina, davanti al Palazzo di Giustizia, c'era un piccolo presidio: "E' una ragazza giovanissima che non va lasciata sola - afferma Bianca Verde dello Sgarrupato - La violenza che ha subito lascia i brividi. Ha trovato il coraggio che molte donne non trovano e continueremo a sostenerla".