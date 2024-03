Ecco come sarà lo store Mondadori nella Galleria Umberto: uno dei più grandi del Sud/Foto

Si avvicina l'apertura dello store Mondadori nella Galleria Umberto di Napoli. Dopo i ritardi burocratici dovuti ai consueti problemi che attanagliano la Galleria, sempre sospesa tra interessi pubblici (è sottoposta ai vincoli della soprintendenza) e privati e agli imminenti lavori di riqualificazione del monumento, ecco apparire finalmente lo store con scaffali e libri all'ingresso.

Si tratterà, come annunciato anche dalla stessa Mondadori di una delle più grandi librerie del Sud Italia. Al momento non c'è la data ufficiale di apertura ma si presume che entro l'estate verrà inaugurata assieme alla 'vicina' Starbucks.

Lavori in Galleria

Il cronoprogramma del Comune di Napoli prevede una serie di lavori che cambieranno il volto della Galleria Umberto, dopo anni di rinvii. Oltre al restauro della pavimentazione verranno installati i cancelli (su via Verdi e via Santa Brigida) che chiuderanno parzialmente il monumento di notte per ragioni di sicurezza.