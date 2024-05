Mondadori chiusa dai vigili in Galleria Umberto, il Comune: "Non bastava una semplice Scia"

"In merito all’apertura di una libreria in Galleria Umberto I si è tenuto oggi un incontro tra il SUAP ed il tecnico delegato dalla società. Il Comune ha ribadito - dopo averlo evidenziato preventivamente nelle scorse settimane - che per l’apertura dell’attività, che occupa circa 1.120 mq, è richiesta l’autorizzazione di media struttura e non una semplice SCIA, confermando la piena disponibilità a procedere, nel rispetto delle regole, nell’iter autorizzatorio previa verifica dei requisiti di sicurezza corrispondenti. In prossimità dell’inaugurazione, il SUAP ha evidenziato l’inefficacia delle precedenti comunicazioni indicando la procedura corretta da seguire per il rilascio dell’autorizzazione appropriata rispetto alle dimensioni della struttura", spiega in una nota il Comune di Napoli in merito alla chiusura della libreria a sole 24 ore dall'inaugurazione.

Manfredi: "Rilancio della Galleria è una priorità"

"Il rilancio della Galleria Umberto - dove sono partiti i lavori di ristrutturazione - rappresenta una priorità per il sindaco Gaetano Manfredi e l'intera Amministrazione. In tale ottica, massima disponibilità dell'Amministrazione alle iniziative che possono contribuire al rilancio stesso", è il commento del sindaco di Napoli sulla Galleria Umberto per la quale sono in programma importanti lavori di riqualificazione.

