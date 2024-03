Lutto nel monastero napoletano: addio a suor Maria Serafina

Lutto per la comunità religiosa delle monache cappuccine di Napoli per la morte di suor Maria Srafina Piccolo. La notizia è stata diffusa sui social da suor Rosa Lupoli: "Carissimi amici e amiche desidero condividervi la notizia che la nostra sorella Maria Serafina Piccolo oggi pomeriggio è partita per il regno dei cieli. Anche se allettata da tempo non c'era nessun segno di peggioramento.

Invece stamattina suor Serafina è scivolata in un dolce sonno fino alla prima Ave Maria del Rosario di oggi pomeriggio della sororità radunata intorno a lei, quando è andata a godere la Pasqua in pienezza nella Gerusalemme del cielo! Se vi è possibile una preghiera di suffragio per lei! Grazie".

La stessa suor Rosa, poi, in un altro post, ha ringraziato tutti per la vicinanza: "Desidero ringraziare ciascuna e ciascuno per la vicinanza e soprattutto per la preghiera con cui avete accompagnato noi e la nostra sorella Serafina in questo esodo Pasquale. Vorrei Condividere con voi l'omelia che padre Gianluca ha tenuto stasera durante le esequie Ma non è possibile postare l' audio! Nell'omelia P. Gianluca Savarese ha detto che nonostante l'ombra scura del tradimento Gesù desidera sempre fare Pasqua con ciascuno di noi!Auguri per un santo triduo!Un abbraccio forte".