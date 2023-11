Sono stati riportati danni al balcone e ad una porta dell'appartamento. Sono in corso indagini per chiarire dinamica e matrice di quanto accaduto.

Nella serata di ieri i carabinieri della compagnia di Nola sono intervenuti in via Traversa San Francesco a Cimitile.

La bottiglia incendiaria è esplosa sul balcone di un incensurato, in via Traversa San Francesco a Cimitile

Come in guerra: molotov lanciata in un appartamento