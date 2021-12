Molestie sessuali alla Federico II, sospeso tecnico di laboratorio

Sospeso per presunte molestie sessuali ai danni di una studentessa. È quanto è stato deciso alla Federico II per un tecnico di laboratorio, che secondo le accuse della ragazza le avrebbe accarezzato la schiena e palpeggiato i glutei.

Sulla vicenda c'è un'indagine interna ed indagano anche le forze dell'ordine. Il rettore Matteo Lorito parla di "macchia terribile", ma sottolinea anche che gli studenti "non devono mai aver paura di farsi avanti" e denunciare. "Alla Federico II non ci sarà mai nessun tentativo di insabbiamento", ha sottolineato. E pare in effetti che stiano crescendo le testimonianze di molestie: i rappresentanti degli studenti ne contano circa 40 adesso.

"Questa vicenda, se confermata, sarebbe davvero orribile e inaccettabile. Appena mi sono arrivate le segnalazioni, ho contattato il rettore: dopo poco mi informava della sospensione dell’uomo", ha raccontato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, ce ha sollevato il caso sui social.