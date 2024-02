Molesta due bambini fuori al pub: condannato a nove anni e otto mesi di carcere

Nove anni e 8 mesi di reclusione per un 59enne di Casandrino accusato di aver molestato sessualmente 3 bambini, tutti di Aversa, all'esterno di un pub di Casandrino. Lo ha deciso il giudice Donata Di Sarno del tribunale di Napoli Nord all'esito del processo celebrato in abbreviato. Il magistrato, che ha riconosciuto la recidiva e la continuazione, ha anche disposto il pagamento di un risarcimento per i genitori delle vittime da stabilire in sede civile con una provvisionale di 10mila euro, come riporta Casertanews.

Respinta la richiesta di risarcimento del danno avanzata dall'associazione Cam Telefono Azzurro. I fatti di cui al processo si sono verificati a ottobre del 2022 fuori un pub di via Borsellino a Casandrino. Il 59enne, difeso dall'avvocato Luigi Marrandino, venne sorpreso da alcuni avventori del locale mentre si era appartato in un vicoletto con i tre bambini (un fratellino ed una sorellina in compagnia di un cuginetto).

Qualcuno avrebbe anche visto palpatine alle parti intime dei piccoli, di età compresa tra i 6 e gli 8 anni.