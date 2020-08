Varcaturo, donna minacciata e picchiata dal marito da 10 anni vive in un clima di terrore

I Carabinieri della Stazione di Varcaturo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 51enne di origini bulgare già noto alle forze dell’ordine. I militari, allertati da una chiamata al “112”, sono intervenuti nella sua abitazione sorprendendo l’uomo in evidente stato di ebbrezza. Con lui la moglie, col volto tumefatto e in lacrime.

Nonostante la presenza dei Carabinieri, il 51enne ha continuato a minacciare la donna che ha raccontato di essere vittima di vessazioni da oltre 10 anni e di non aver mai denunciato perché preoccupata che il marito potesse diventare ancora più violento. Qualche giorno prima – ha continuato la donna – sarebbe stata colpita da un pugno in faccia che le avrebbe causato la frattura del setto nasale. L’uomo è stato tradotto al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.